Nouveau RDV chaque jeudi sur Radio Monaco Feel Good avec Julie Blanc dédié à l’alimentation intuitive. Pour info, la nutrition intuitive a été conceptualisée par les nutritionnistes américaines Evelyn Tribole et Elyse Recsch en 1995. Il s’agit d’une approche positive pour faire la paix avec soi et avec la nourriture !

Une méthode plus respectueuse de son corps, de ses besoins et surtout de ses envies.

Aucun aliment ne fait maigrir ou grossir ! C’est tout le propos de Julie Blanc, coach en nutrition intuitive. Pourtant, c’est une croyance très ancrée et très véhiculée par la mentalité des régimes.

La balance énergétique

D’un point de vue scientifique le constat est clair : aucun aliment n’a le pouvoir intrinsèque de faire maigrir ou grossir. La seule différence entre les deux, c’est ce que l’on appelle la balance énergétique. Pour faire simple on peut la décortiquer ainsi :

* Si je mange autant que mes besoins énergétiques, alors je maintiens naturellement mon poids.

* Dans le cas où je mange en-dessous de mes besoins énergétiques sur une courte période, mon corps puise dans ses réserves. Résultat, je perds du poids.

* Enfin, si je mange au-delà de mes besoins énergétiques sur une certaine période de temps, alors je stocke de l’énergie sous forme de masse grasse.

Dès que l’on tombe dans un extrême ou l’autre, restriction à répétition ou sur-consommation répétée d’aliments, on dérègle le mécanisme de régulation naturelle.

L’alimentation intuitive aide à retrouver cette régulation. Elle nous reconnecte aux signaux physiques, des indicateurs fiables pour évaluer nos besoins énergétiques.