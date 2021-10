Un milieu de semaine volatile sur les marchés !

Chaque matin sur Radio Monaco, la Tendance des Marchés avec Société Générale Private Banking : Clémentine Rousseau

Des données économiques qui déçoivent, les prix du gaz qui s’envolent, il n’en aura pas fallu davantage pour contrarier les investisseurs. Après un rebond du CAC 40 mardi, l’indice phare de la Bourse de Paris clôture la séance d’hier dans le rouge à -1.3%. Les indicateurs économiques européens ont déçu, avec notamment : La hausse des ventes au détail plus faible qu’attendu et les commandes à l’industrie en Allemagne qui se sont rétractées. Pour couronner le tout, les prix du gaz naturel ont atteint de nouveaux records avec une hausse de 40% sur la séance d’hier.

