La liberté d’être soi avec Lynda Pausé

La Liberté d’être soi c’est la capacité à accepter sa part de lumière et sa part d’ombre !

Il s’agit de se libérer du regard et du jugement de l’autre pour pouvoir être authentique et vrai. Une personne libre et épanouie peut aussi se libérer des propres jugements qu’elle s’envoyait auparavant. C’est aussi vivre en total accord avec ses valeurs et ses besoins profonds, tout en valorisant ses qualités, ses valeurs. Puisque l’on parle de part d’ombre, il est essentiel d’accueillir ses blessures, ses doutes, ses peurs en étant capable de les observer et de les changer si nécessaire.

Evidemment, il est crucial d’accepter l’autre dans sa vérité sans jugement, avec beaucoup de bienveillance.

La liberté d’être soi c’est donc un chemin qui se nourrit et se cultive au quotidien dans son développement personnel. C’est pourquoi être « soi » évolue tout au long de notre vie !

Les astuces de Lynda Pausé

Pour se libérer et être pleinement soi, essayez de revenir aux moments présents. Fiez-vous à vos ressentis qui ne vous trompent pas, quand le mental lui nourrit les films les plus fous !

Une bonne dose d’humilité pour lâcher vos certitudes et ce besoin d’avoir raison. N’hésitez pas non plus à lister vos croyances limitantes pour en prendre conscience et s’en libérer.

Devenir ou redevenir libre d’être qui vous êtes vraiment est un long chemin qui demande du courage !