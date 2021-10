Des tensions se sont fait ressentir sur l’offre et les prix

L’enquête PMI offre un bon aperçu des points saillants de la situation économique au démarrage du dernier trimestre de l’année. L’enquête confirme un tassement de l’activité sur la fin du troisième trimestre qui reste tout de même sur des niveaux de croissance particulièrement élevés.

Les secteurs Manufacturiers continuent d’être très dynamiques aux Etats–Unis et en Europe avec des niveaux proches de 60 en Septembre .

Les secteurs Manufacturiers continuent d’être très dynamiques aux Etats–Unis et en Europe avec des niveaux proches de 60 en Septembre . Les services tiennent bons également, avec une remontée du côté de la Chine, malgré une demande intérieure qui reste affectée par le COVID.

A Ecouter également :

Retrouvez le Club Radio Monaco, tous ceux qui font l’actualité économique, culturelle, et environnementale de Monaco et la Côte d’Azur chaque matin à 7h52 et 8h52