Néolithe transforme vos déchets en pierre !

Néolithe est à l’honneur aujourd’hui sur Radio Monaco Feel Good ! Alors que le congrés mondial de la nature a eu lieu en septembre dernier, Florent Favier a déniché les plus belles innovations en faveur de la planète. Pour cela, il avait organisé en parallèle les Green Solutions Days avec l’école de la transition la Green Management School. Appuyé par des étudiants surmotivés, Florent a identifié des projets vertueux pour diminuer notre impact sur l’environnement, les déchets ou en faveur de la biodiversité ..

PME, startups, associations et institutions ont répondu présentes à ce RDV avec plus 70 projets inscrits.

La sélection green de Florent Favier

Premier coup de projecteur sur » Potagers et Compagnie ». Cette société veut mettre les potagers et légumes au centre des entreprises en utilisant leurs terrains. Objectif également : rapprocher les travailleurs d’une alimentation de qualité.

Ensuite, zoom sur IPSAGO, fondée par Thibaut Venezia. IPSAGO récupère des fruits et légumes déclassés et en fait des crackers apéritifs sains. Ils sont aussi écologiques puisqu’ils sont conçus à base de farine de drêche. C’est le reste d’orge utilisé pour fabriquer de la bière et qui est aujourd’hui un déchet !

La startup marseillaise ZEI aide les entreprises à améliorer leur empreinte environnementale. Sans oublier le Chèque Nature : un vrai coup de pouce à destination des foyers les plus modestes pour acheter des fruits et légumes de qualité.

Le coup de coeur : Néolithe

Parmi les 70 projets présentés lors des Green Solutions Days, il y avait aussi Néolithe. Une société co-fondée par Nicolas Cruaud. Néolithe transforme les déchets en pierre, des granulats utilisables dans l’industrie de la construction. Une avancée majeure lorsqu’on sait qu’aujourd’hui 30 millions de tonnes de déchets sont enfouis ou incinérés par an en France. Par ailleurs, 40 millions de granulats sont utilisés chaque année dans l’hexagone pour la construction. Néolithe a donc choisi d’offrir une seconde vie aux déchets non-recyclables !

Si vous aussi vous avez une idée, un projet, une solution innovante, n’hésitez pas à vous lancer : parlez-en autour de vous et contactez Florent Favier !