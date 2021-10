Les marchés financiers sont préoccupés par l’inflation

Chaque matin sur Radio Monaco, la Tendance des Marchés avec Société Générale Private Banking : Delphine Michalet

La crainte principale porte notamment sur la hausse du prix de l’Energie et de ses conséquences sur les résultats des entreprises. Mardi les prix du charbon ont atteint de nouveaux records en Chine, tandis que les cours du pétrole se maintiennent toujours sur des plus hauts de sept ans pour le brut américain WTI. Le climat est également alourdi par la perspective du durcissement des politiques des banques centrales et du ralentissement de la croissance des Etats-Unis et de la Chine. Les investisseurs scruteront donc avec attention la publication des chiffres de l’inflation en Allemagne et aux États-Unis aujourd’hui.

