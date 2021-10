Malongo mise sur le made in France

La marque de café née en 1934 à Nice lance une nouvelle machine à dosettes fabriquée en France.

Pour que peu que l’on soit un amateur de café, on connait forcément Malongo, on a en tête la célèbre photo des petits producteurs qui s’affiche depuis près de 20 ans sur les boîte en métal de la marque et on connait son engagement dans le commerce équitable. Pourtant, on a tendance à oublier que cette success story a commencé sur la Côte d’Azur, et qu’elle ne l’a jamais quittée.

Une pionnière du commerce équitable

Malongo doit son nom à son fondateur, Maurice Longo, qui créa en 1934 une brûlerie de café dans le centre de Nice, rue Lépante. Près de 100 ans plus tard, la marque niçoise continue à produire du café haut-de-gamme. La torréfaction se fait dans l’usine de Carros, où environ 7000 tonnes de grains de café sont transformés chaque année. Un parti pris auquel s’ajoute depuis le début des années 90 un engagement dans la production biologique et le commerce équitable avec le label Max Havelaar.

Un engagement social et écologique

A l’origine de cette stratégie pionnière: le directeur général de la PME, Jean-Pierre Blanc. Ce natif de Cagnes-sur-Mer met un point d’honneur à garder un oeil sur tout le processus, de la cueillette dans les pays producteurs jusqu’à la mise en boîte ou en capsules (ndlr: en papier naturel), avec séance de dégustation obligatoire à chaque livraison. Fier de ses convictions sociales et écologiques, le patron de Malongo prolonge ses engagements avec la mise sur le marché, dans les prochaines semaines, d’une machine à expresso fabriquée en France, en Vendée. Baptisée EOH, cette cafetière à dosettes a été conçue grâce à plusieurs années de réflexion et de R&D pour trouver comment équilibrer le coût des pièces et celui du travail. Pour ajouter une corde à son arc, la marque se positionne aussi contre l’obsolescence programmée en promettant une garantie 5 ans, avec dépannage à domicile et SAV basé à Nice.

Jean-Pierre Blanc est l’invité de Nathalie Michet dans le Club de Radio Monaco. Nous prolongerons cette rencontre prochainement avec un reportage dans l’usine de Carros.