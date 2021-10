Maintenir un poids stable sans effort. Nouveau RDV chaque jeudi sur Radio Monaco Feel Good avec Julie Blanc dédié à l’alimentation intuitive. Pour info, la nutrition intuitive a été conceptualisée par les nutritionnistes américaines Evelyn Tribole et Elyse Recsch en 1995. Il s’agit d’une approche positive pour faire la paix avec soi et avec la nourriture !

Une méthode plus respectueuse de son corps, de ses besoins et surtout de ses envies.

Alors comment maintenir un poids stable après des années de régimes ?

Il faut bien comprendre que les régimes déconnectent le corps de l’esprit.

L’alimentation ne passe plus que par le mental. Alors que l’alimentation étant un besoin primaire, elle est automatiquement régulée par le corps. Comme la soif, la respiration, ou encore le sommeil.

Pour vivre et s’alimenter en paix, écoutez votre corps. Il met à notre disposition 4 signaux très importants : la faim, la satiété, les envies, et les goûts.

Le seul secret pour maintenir un poids stable c’est donc d’écouter ces 4 signaux en se reconnectant à son corps. Cela va permettre de manger la quantité d’énergie exacte qu’il nous faut, automatiquement.

En effet, le corps sait s’auto-réguler. Il est capable de gérer la quantité nécessaire à chaque repas en fonction de données comme la densité alimentaire, si l’on arrive à écouter ces 4 signaux.

Apprenez aussi à faire confiance à votre corps. « Dé-mentalisez » l’alimentation ! La nourriture ne doit pas être source de privation et de restriction. L’important c’est la satisfaction et le plaisir de manger.