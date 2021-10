Identifiez vos techniques de sabotage

Lynda Pausé décrypte les techniques de sabotage. Pour être plus exacte, on peut parler de techniques d’auto-sabotage. En effet, souvent nous pensons être tétanisés par la peur de l’échec. Mais il existe une peur plus ancrée encore : la peur de la réussite. Notre égo s’en sert pour nous faire renoncer à nos rêves, à nos objectifs ou encore à nos projets de vie. Ca parait étrange posé comme ça, mais prenons une minute pour y réfléchir.

Imaginez-vous en pleine réussite et ce, dans tous les domaines de votre vie. Qu’est ce que vous ressentez ? A votre grande surprise, vous pourriez vivre des émotions nuancées, certaines peu agréables. Si nous réussissons, nous avons peur de sortir du clan, d’être jalousés, de perdre notre liberté, d’être pourris par l’argent. Face à cette liste, il est plus facile de comprendre qu’une partie de nous-même met en place des stratégies pour garantir que notre réussite n’arrivera jamais !

Quelles sont les techniques de sabotage les plus communes ?

Les techniques de sabotage sont nombreuses. Lynda en a listé trois principales :

D’abord, la procrastination. Cette tendance à toujours remettre à plus tard certaines tâches. Si c’est votre cas, alors établissez un plan d’actions. Découper l’action principale en plusieurs petites actions. Idéal pour toujours avancer sans s’arrêter.

Ensuite, les excuses. C’est un piège qui vous maintient dans votre zone de confort ou vous évite de vous surpasser.

On trouve aussi l’art de dramatiser. C’est souvent cette impression d’être submergé par une multitude d’actions, d’être happé par la vie. N’hésitez pas à vous concentrer sur une chose à la fois, à la réaliser de bout en bout et à vous ancrer dans l’instant présent.