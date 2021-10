Medi sort un nouveau single : « cette chanson, on la croque à pleine dent »

Aujourd’hui, c’est le chanteur Medi qui nous rejoint dans l’Afterwork pour le Guest. Au programme, il nous parle de son nouveau single « Rest Easy », sorti aujourd’hui.

Voici une chanson particulière de son nouvel album. Enregistré entre mars et avril dernier, Medi a composé ce single non seulement dans le but de divertir le public mais aussi pour rendre hommage à un auteur-compositeur qui nous a quitté. Un artiste avec qui Medi était très proche visiblement, puisqu’ils ont partagé leur joie pour la musique. Ils ont composé cette chanson ensemble, et Medi compte bien la faire résonner dans la tête des gens.

Pendant la période de confinement, Medi s’est visiblement recentré sur lui-même et ses projets les plus fous. Durant tout ce temps, il a eu un genre de « déclic » qui l’a incité à regagner la pièce de son studio d’enregistrement dans lequel il a pu plancher sur sa passion qu’est la musique.

Voici un court extrait de son nouveau single :