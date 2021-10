OL / AS Monaco (Ligue 1) : l’avant-match avec Ruben Aguilar et Niko Kovac

Pour cette 10e journée de championnat français, l’AS Monaco se déplace à Lyon pour y défier l’OL (samedi 16 octobre, 21h). Un nouveau choc pour les hommes de Niko Kovac qui devront se méfier des Lyonnais. Leur jeu offensif a causé bien des difficultés aux Monégasques dans le passé.

C’est bientôt jour de match pour l’ASM, 6e, qui se déplace au Groupama Stadium pour y défier l’OL, 10e, pour le compte de la 10e journée de championnat. Même si les Monégasques ont éliminé Lyon en coupe de France la saison passée (0-2), le club de la Principauté a toujours en tête ces deux défaites à domicile et à l’extérieur contre l’OL en Ligue 1. L’ASM voudra basculer dans une nouvelle ère en tentant de remporter une victoire chez les Lyonnais en Ligue 1, pour la première fois depuis avril 2017. C’est en tout cas l’objectif que se sont fixé Ruben Aguilar et ses coéquipiers.

L’AS Monaco connaît déjà la tactique des Lyonnais. L’équipe entraînée par Peter Bosz exerce souvent un pressing haut et constant, obligeant ainsi l’adversaire à dégager le ballon sous pression. La moindre récupération dans la moitié de terrain des visiteurs peut leur être fatale. Les joueurs de la Principauté en sont conscients. Aguilar se méfie et incite son équipe à montrer un visage plus agressif.

© AS Monaco

Pour ce match, l’ASM devra évoluer sans l’un de ses joueurs clés, Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain, suspendu. Parmi les remplaçants, le coach Niko Kovac doit prendre une décision après leur dernier entraînement pour savoir qui va jouer à sa place. Un choix qui se fera probablement entre Youssouf Fofana, Eliot Matazo et Jean Lucas. Dans la liste des absents, il y a aussi Sofiane Diop, suspendu également. Aleksandr Golovin et Djibril Sidibé ne seront pas présents pour cause de blessure lors de la trêve internationale.