Créer des forêts en faveur de la biodiversité : Baptiste Trény !

Créer des forêts en faveur de la biodiversité. C’est l’idée de Baptise Trény. Florent Favier, conseiller en transition environnementale, met à l’honneur chaque mois un solutionneur. Une personne qui entreprend en faveur de la planète. C’est le cas de Baptise Trény avec sa société Créateur de Foret. Il existe des promoteurs immobiliers, Baptise, lui est un promoteur de biodiversité.

Son objectif : créer ou recréer des forêts destinées à abriter un environnement naturel favorable à la biodiversité. Il s’appuie sur un outil juridique qui permet à un propriétaire, une commune, de céder l’usage de terrains lui appartenant pour une durée de 99 ans. Cet espace sera alors entièrement dédié à la biodiversité.

Comment devenir créateur de forêts ?

Le coût est relativement abordable pour des particuliers ou des entreprises. Au départ, il suffit de choisir le nombre de mètre carrés à réhabiliter. Ensuite, des experts interviennent pour choisir une végétation appropriée au contexte et à la biodiversité des lieux. Ce projet garantit donc une pérennité des écosystèmes créés. Baptise s’inscrit dans un temps long, absolument nécessaire à la reconstitution de la richesse et de la complexité de la biodiversité !

Comment l’aider ?

Pour soutenir ce projet de création de forêts vous pouvez y participer financièrement. Tout le monde peut devenir créateur de forêts dès 6 euros du m2.

N’hésitez pas à en parler autour de vous, notamment à votre patron ou à votre réseau d’entrepreneurs. Une entreprise peut devenir « créatrice de forêt » C’est un bel engagement en faveur de la planète mais aussi pour l’ensemble du personnel très sensible à ces démarches.

Enfin, à titre local, si vous côtoyez votre maire et des élus locaux, parlez-leur de cette possibilité. Ils peuvent céder des terrains sans vocation particulière afin d’en faire des havres pour la biodiversité. C’est à la fois une façon de prendre soin de son territoire, de le valoriser et de lui donner une image positive !