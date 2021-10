Des objets personnels d’Amy Winehouse bientôt aux enchères

La mémoire d’Amy Winehouse sera au cœur d’une vente aux enchères le mois prochain en Californie. En attendant, la collection réunie par ses parents est exposée à New-York.

Quand on pense à Amy Winehouse, on entend tout de suite sa voix et ses textes. On se souvient de son charisme, de ses excès mais aussi de son style. Celui d’une pin-up tendre et décadente attirée par le rétro mais résolument rock… La maison Julien’s Auctions a tenté de matérialiser cet univers emblématique en réunissant 800 objets ayant appartenu à la chanteuse britannique. On y trouve notamment des robes, des bustiers, des vinyles, des sacs-à-main et des objets de déco. La collection, dont la valeur est estimée entre un et deux millions de dollars, est provisoirement exposée à New-York. Ensuite, la vente aux enchères se tiendra les 6 et 7 novembre à Beverly Hills. Les bénéfices iront en partie à la Fondation Amy Winehouse, fondée par les parents de la chanteuse décédée en 2011. Cette organisation vient en aide aux jeunes adultes pris dans l’enfer des addictions à la drogue et à l’alcool.