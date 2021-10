Rentrée compliquée pour Mark Zuckerberg, le fondateur du réseau social Facebook. Le dirigeant a déjà été confronté à trois crises majeures dont la dernière en date le 4 octobre dernier avec une panne mondiale. Cette dernière a durée 6 heures et a affecté la plupart des réseaux sociaux dont Facebook, Instagram et Whatsapp. Un gigantesque « breakdown » dont le manque à combler est estimé à plus de 60 millions de dollars. Retour en podcast avec le Guest de ce vendredi, Fabrice Lamirault.