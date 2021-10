La Foire Attractions est officiellement de retour à Monaco

Excellente nouvelle pour les familles et les amoureux de foires et de fêtes foraines. La Foire Attractions va faire son grand retour sur le port de Monaco. La mairie l’a annoncé hier. Après une année sans, la traditionnelle manifestation de l’automne reprendra ses quartiers à partir de vendredi 14h et ce jusqu’au 19 novembre. L’événement va se dérouler toutefois dans un format un peu différent : les attractions, stands d’animations et stands alimentaires seront installés sur toute la partie supérieure du Quai Albert Ier. La Darse Sud – elle – accueillera des animations mais aucun commerce de bouche. Au total, 61 métiers seront présents dont 2 nouveautés : « Aladin pour les familles » pour les enfants à partir de 2 ans, et pour les plus grands, en particulier les amateurs de sensations fortes, le « Techno Power ».

L’accès avec un pass sanitaire pour les plus de 16 ans

Cette fois, la foire se déroulera dans un contexte assez particulier. En effet, avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures en vigueur dans la Principauté, la mairie de Monaco a mis en place, en plus de tous les contrôles de sécurité récurrents, un dispositif sanitaire. « L’accès à la manifestation sera soumis à conditions : présentation d’un passe sanitaire valide, obligatoire pour toute personne de plus de 16 ans, port du masque obligatoire pour les plus de 5 ans, interdiction de manger ou boire en déambulant. Des zones de restauration seront installées à côté de chaque stand alimentaire, ainsi que des zones d’attente. Les visiteurs devront impérativement être assis à une table pour toute consommation sur place (nourriture et boissons). »