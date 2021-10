La ville de Cannes, nommée pour les World Travel Awards 2021, lance un appel au vote

Cannes a besoin d’un coup de pouce. Cette année, la ville est nommée pour la 28e édition des World Travel Awards 2021. Il s’agit d’une compétition qui doit désigner la meilleure destination mondiale en matière de festivals et d’événements. Mondialement connue pour son Festival, ses grands événements ainsi que ses salons, Cannes est la seule ville française encore en lice. Elle fait partie des 13 finalistes pour devenir la meilleure destination mondiale des festivals et événements 2021.

Les autres villes en compétition sont : Barcelone (Espagne), Buenos Aires (Argentine), Le Cap (Afrique du Sud), Danang (Vietnam), Dubaï (Emirats Arabes Unis), Durban (Afrique du Sud), Londres (Angleterre), Moscou (Russie), Rio de Janeiro (Brésil), Santiago (Chili), Singapore et Sydney (Australie). La concurrence est rude, puisque les Cannois font face à de grandes destinations de voyages et attractions touristiques mondiales.

C’est pourquoi la ville de Cannes lance l’appel « Votez Cannes » pour concrétiser et gagner les finales. « Chacun peut participer activement au développement et au rayonnement de la ville grâce à un simple vote » peut-on lire sur le site officiel de la ville. « Dans cette période de crise sanitaire mondiale, ces deux nominations de Cannes aux World Travel Awards 2021 constituent de véritables signaux positifs et encourageants pour tous les professionnels du tourisme, du MICE, de la culture et de l’évènementiel, fortement fragilisés depuis plus d’un an. »

Pour les intéressés, il suffit de cliquer sur le lien suivant, de s’enregistrer et de voter « Cannes, France » :

https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-festival-and-event-destination-2021