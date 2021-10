Marc Lévy nous parle de l’adaptation en série télé de l’un de ses romans

Marc Lévy est l’auteur français contemporain le plus lu dans le monde avec 21 romans publiés à plus de 50 millions d’exemplaires et traduits en 49 langues. Nous l’avons rencontré à l’occasion du festival CanneSeries.

L’écrivain était l’un des invités du festival dans le cadre de l’adaptation de « Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites« , en série (10×30’) produite par TCC et STUDIOCANAL pour le groupe CANAL+ et STARZPLAY.

Marc Levy, showrunner et scénariste de la série, a travaillé sur ce projet avec le réalisateur et scénariste Miguel Courtois, son ami de longue date. Il s’agit de leur deuxième collaboration après l’adaptation de « Où es-tu? ».

Crédit photos : @Juliette Osdoit – Maeva Benaiche

Cliquez ci-dessous pour écouter l’interview de Marc Lévy :

Synopsis de la série : Julia Saurel a toujours eu une relation compliquée avec son père, Michel, homme d’affaires brillant mais distant. Quelques jours avant son mariage, elle apprend qu’il n’assistera pas à la cérémonie. Si elle l’avait pressenti, pour une fois Julia doit lui reconnaître une excuse irréprochable : il vient de mourir. L’ironie de la situation n’échappe pas à Julia, qui voit ses noces se transformer en enterrement… Jusqu’à son dernier jour, son père aura réussi à chambouler sa vie. Le lendemain de ses obsèques, Michel réserve une dernière surprise à sa fille. Une immense caisse en bois est livrée chez elle. À l’intérieur Julia découvre une réplique trait pour trait de son père, un androïde qui contient toute sa mémoire et même son fichu caractère. Aussi perfectionnée qu’elle soit, cette extraordinaire machine n’a que sept jours d’autonomie ; aux termes desquels ses batteries seront épuisées. Julia est stupéfiée, bouleversée, mais Michel, manipulateur de génie, réussit à la convaincre d’entreprendre un voyage le dernier entre un père et une fille, pour rattraper le temps perdu et se dire enfin toutes les choses qu’ils ne se sont pas dites. Et ce périple incroyable va prendre pour Julia une tournure inattendue lorsqu’elle apercevra sur l’étal d’un caricaturiste le portrait de son premier amour, Tomas, un journaliste qu’elle a rencontré à Berlin le jour même où le mur est tombé. Comment ce portrait peut-il exister et apparaître à Bruges, alors que Tomas est mort depuis dix ans… ? Paris, Bruges, Berlin et Madrid… Sept jours d’un voyage extraordinaire qui vont à jamais changer la vie de notre héroïne…. Et de son père.