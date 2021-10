Pas question de laisser tomber le masque dans les Alpes-Maritimes pour le moment

Toujours pas…. Le préfet du 06 a reconduit hier l’arrêté qui rend obligatoire le port du masque dans le département jusqu’au 2 novembre. Une décision prise en raison de la stagnation du taux d’incidence après plusieurs semaines de recul. Selon la préfecture et les données transmises par Santé Publique France, on en est à 62 cas pour 100 000 habitants dans les Alpes-Maritimes, pas encore en dessous du seuil d’alerte fixé à 50, et le taux de positivité est à 0,9%. Considérant que le port du masque permet de limiter le risque de circulation du virus dans l’espace public caractérisé par la présence de beaucoup de personnes, ce dernier n’est pas obligatoire à l’extérieur dans sa totalité, mais plutôt dans les endroits les plus fréquentés.

Où dois-je obligatoirement porter le masque ?

Pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans devront porter le masque dans l’ensemble des communes du département, et dans les lieux publics principaux listés ci-dessous :

– dans les marchés couverts et de plein air.

– lors des événements plein air organisés sur des espaces publics ou habituellement ouverts au public.

– dans les établissements, lieux et événements dont l’accès est assujetti à la présentation du pass sanitaire en application des dispositions de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 modifié.

– lors des manifestations se déroulant sur le territoire du département.

– les centres commerciaux et les espaces assimilés des grandes et moyennes surfaces, ainsi que leurs espaces de stationnement.

– les zones des centres-bourgs et centres-villes commerçants caractérisés par une forte concentration du public.

Le masque devra aussi être porté à proximité de certains lieux d’éducation comme :

– à l’entrée des crèches, écoles, collèges et lycées et ce 15 minutes avant et après l’ouverture et 15 minutes avant et après la fermeture de ces établissements.

– autour et à l’intérieur des établissements d’enseignement supérieur.