Delicity : une plateforme de livraison niçoise et équitable

Delicity est une plateforme de livraison de repas à domicile basée à Nice.

Delicity c’est d’abord l’histoire de trois copains. Une commande de pizzas plus tard, le constat est clair : la différence de prix entre le produit livré ou consommé sur place est importante.

Une augmentation facile à analyser : les plateformes de livraison récupèrent entre 30 et 40% du montant total de la commande. Du coup, les restaurateurs revoient leurs prix à la hausse pour rester rentable.

Pour résoudre cette équation, Alexandre Aruchumian, Raphaël Pousse et Kevin Favergeaud fondent alors Delicity à Nice. Leur mission : proposer une version solidaire de la livraison à domicile. Une livraison plus équitable pour tous, le client, le restaurateur et le livreur.

Concrètement, un restaurateur devra rétribuer Delicity à hauteur de 1 euro par commande, et ce, peu importe le montant de la note. Ce « forfait » correspond à la mise en relation avec le livreur. On est bien loin des 30 à 40% que les géants du secteur facturent. A l’arrivée pour le consommateur l’addition est moins salée. Ces économies permettent aussi aux restaurants de mieux rémunérer les livreurs.

Les fondateurs entendent également ramener du lien entre le client et le restaurateur pour fidéliser les épicuriens.

Delicity à la conquête de la France

A ce jour, la plateforme fondée à Nice propose plus de 200 restaurants et comptabilise 15 000 clients en un an. Les trois co-fondateurs fourmillent d’idées pour porter Delicity. Parmi les prochains projets, une levée de fonds pour booster leur développement dans la capitale azuréenne. Ils planchent en parallèle sur des lancements à Bordeaux et Lyon, ainsi que Paris courant 2022.

Une appli pour souffler la première bougie

Enfin, pour grandir et continuer d’oeuvrer pour les gourmets, Delicity a lancé son application mobile, téléchargeable gratuitement. Pratique, elle est aussi ludique puisqu’elle propose des mini-jeux pour vous aider à faire votre choix. Restau Loto ou swipe à gauche ou à droite : plus besoin d’hésiter de longues minutes en scrollant pour dénicher votre coup de coeur gastronomique.