La nouvelle « Note Bleue » ouvre ses portes à Monaco

Un an et demi après sa fermeture pour cause d’aménagement, la « Note Bleue », institution de la Principauté de Monaco, restaurant plage monégasque renommé, ouvre enfin ses portes. 

Dans ce nouvel épisode du Club de Radio Monaco, nous avons le plaisir Arthur Tanzy qui nous présente la Note Bleue sous sa nouvelle version composée d’un restaurant neuf, une grande salle, un bar et bien plus encore. Connu pour sa programmation sur le jazz, l’institution pourrait à présent évoluer vers de nouvelles couleurs musicales (Funk, contemporain, New Soul…) tout en gardant le lien au jazz. « On a hâte d’activer tout cela » s’exprime notre invité.

