Les déboires de la licence FIFA, Facebook sur le créneau du Metaverse… Tout ce qu’il faut savoir dans cette minute Pop Culture

De retour sur Radio Monaco avec une nouvelle chronique dans Pop Culture. Au programme, on commence avec les déboires de la licence FIFA. Comme la dernière fois, c’est Cédric Biscay qui nous fait part de ses analyses sur la licence d’Electronic Arts. Visiblement, il s’agirait d’un problème administratif car la FIFA souhaite diversifier ses partenaires de jeux vidéo et ne compte plus donner l’exclusivité à Electronic Arts.

Facebook sur la piste du Metaverse

Outre cette nouvelle, il y a la compagnie Facebook travaille sur un projet qui consisterait à créer un monde parallèle numérique. Une sorte de Matrix qui prendrait réellement forme. Pour donner forme à cet immense projet, Facebook serait prêt à embaucher près de 10 000 personnes pour des jobs réels

liés à la création de cet univers.

