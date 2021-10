Optimiser son dressing et booster sa créativité !

Optimiser son dressing pour booster sa créativité ! C’est le conseil de Victoire Satto, co-fondatrice de The Good Goods. Elle est avec nous chaque mois pour nous donner ses tips mode durable. Après ses bons conseils pour trier efficacement son dressing, cap sur l’optimisation ce mois-ci.

Il est important de bien ranger sa garde-robe et de l’optimiser car posséder trop de vêtements est souvent un frein à la créativité. On se replie par facilité sur le premier t-shirt de la pile. Surtout, on zappe une bonne partie de nos vêtements qui, eux, dorment paisiblement dans l’armoire.

Comment gérer son dressing ?

Une bonne gestion c’est aussi un vrai boost de créativité vestimentaire. Vous pouvez, par exemple, tenir un carnet de dressing. Il suffit de lister ce que vous possédez par catégorie de vêtements. Une technique très utile notamment pour les pièces que vous ne portez pas souvent. Ainsi, lorsqu’une occasion particulière se présente, vous pourrez vous remémorer en un clin d’oeil ce que vous n’avez pas porté récemment.

Le cahier de style est aussi une arme redoutable. Reportez un détail ou un style qui vous a plu au détour d’une ruelle ou sur la toile. Ensuite, tentez de retrouver dans votre dressing un élément similaire pour composer cette tenue coup de coeur.

Ayez une bonne logique de rangement. Pour cela, effectuez un tri par vêtement ou par couleurs. Vous gagnerez en efficacité le matin pour construire une jolie tenue.

Vous pouvez miser sur la méthode du ruban. Attribuez un ruban de couleur à chaque vêtement en la nouant sur le cintre ou l’étiquette. D’un coup d’oeil, vous pourrez observer à la fin du mois, les pièces que vous n’avez pas portées. Idéal pour faire « tourner » sa garde-robe.

Enfin, l’idéal est d’avoir un dressing ouvert et pas trop fourni. Cela permet de faire des associations rapides entre les matières, les couleurs ou encore les styles.