Envie de manger et alimentation émotionnelle. Nouveau RDV chaque jeudi sur Radio Monaco Feel Good avec Julie Blanc dédié à l’alimentation intuitive. Pour info, la nutrition intuitive a été conceptualisée par les nutritionnistes américaines Evelyn Tribole et Elyse Recsch en 1995. Il s’agit d’une approche positive pour faire la paix avec soi et avec la nourriture !

Une méthode plus respectueuse de son corps, de ses besoins et surtout de ses envies.

Emotions et nourriture

Très souvent on parle d’alimentation émotionnelle mais on la confond avec les Envies de Manger Emotionnelles : les E.M.E

Depuis toujours, notre relation avec la nourriture est liée aux émotions. En effet, la nourriture réconforte, récompense même dès que l’on est bébé.

Ce comportement naturel perdure dans notre vie d’adulte sous forme d’EME.

Les EME ont un rôle fondamental dans notre quotidien : elles aident à la régulation des émotions. Si on laisse les EME exister pleinement et simplement alors il n’y a aucun problème.

Par exemple, nous sommes nombreux à manger quelque chose de réconfortant après une mauvaise journée et il n’y a rien de grave là-dedans. Le tout est de le faire en pleine conscience, sans culpabilité et en le savourant. Le hic c’est plutôt la mentalité des régimes qui pointe du doigt les EME, comme un comportement à absolument bannir.

C’est à ce moment précis que tout peut se dérégler. On commence à ne plus faire confiance à son corps et à s’en vouloir de manger tel ou tel aliment en réponse à une émotion.

Quand la culpabilité entre en jeu, l’alimentation devient faussée.

Les EME existent pour :

– nous réconforter

– nous aider à passer un moment difficile

– célébrer des moments tous ensemble.

La grande différence entre les EME et la véritable Alimentation Emotionnelle c’est la durée courte (EME) vs répétitive (Alimentation Emotionnelle), et le sentiment de satisfaction (EME) ou de culpabilité (Alimentation Emotionnelle).