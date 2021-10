Envie de voyages : de la France à l’Allemagne… direction Europa Park

Dans ce nouvel épisode de « Envie de voyages », on vous emmène en Allemagne pour découvrir l’un des endroits les plus fun du continent européen.

Les vacances de la Toussaint approchent à grand pas, et vous ne savez toujours pas où aller ? Vous n’avez pas de plan ? Et bien, pour passer un moment inoubliable en famille, nous vous proposons de découvrir, via cet épisode, le parc d’attractions Europa Park avec notre invité habituel ! Ce lieu doit bien son nom à sa réputation internationale. Connu à travers toute l’Europe, voire le monde, voici un parc d’amusement naturel qui propose propose un large choix de manèges tous plus époustouflants les uns que les autres.

Une touche de nouveauté

En plus de la décoration prévue pour la fête d’Halloween, de tous les manèges et des stands de gourmandise sur place, vous aurez l’occasion de faire une pause repas et venir ainsi découvrir le restaurant deux étoiles situé dans l’un des hôtels du parc. Il y a tout pour donner le sourire et passer un séjour agréable avec ses proches ou ses amis.