Les nouvelles tendances du yachting de luxe

En quête de liberté, de confort et de sécurité, les clients fortunés du secteur du yachting sont nombreux à céder aux atouts des super yachts.

Le Monaco Yacht Show, événement majeur du yachting de luxe, s’est tenu en septembre dernier sur le port Hercule. Une édition très attendue étant donné l’annulation de l’événement l’an dernier pour cause de COVID19. Après une phase difficile au début de la pandémie mondiale, le secteur se porte très bien et les super yachts ont le vent en poupe. Ces navires de luxe de plus de 24 mètres séduisent de plus en plus car ils offrent à ceux qui en ont les moyens un refuge doré, loin des risques de contamination, et un pass pour la liberté, au plus de près de la mer. La tendance actuelle est également aux innovations technologiques afin de faire des économies de carburant et de réduire les effets de cette navigation de luxe sur l’environnement marin.

Gaëlle Tallarida, la directrice du Monaco Yacht Show, est l’invitée du Club de Radio Monaco.