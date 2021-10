Monaco : le lancement de la campagne #TousOceano

Avec plus d’un siècle au service de la préservation des écosystèmes marins, Oceano Monaco lance sa nouvelle campagne avec le hashtag #TousOceano à l’occasion des fêtes de la Toussaint.

Il s’agit d’une campagne de sensibilisation mais aussi participative qui incite le public à se prêter au jeu du mimétisme avec l’une des nombreuses espèces marines proposées au choix par le Musée Océanographique de Monaco. Pour Emilie Vitale, chef de service à la communication de l’Institut Océanographique, c’est un excellent moyen de resserrer le lien entre l’homme et le milieu marin.

Au-delà de cette représentation et des visites au programme, Oceano Monaco propose aux clients la possibilité d’assister à des animations en famille pendant les vacances. Et pour couronner le tout, un escape game à travers un décor inspiré de l’univers marin.

Si vous êtes passionné des fonds marins et que vous désirez en savoir plus sur l’océan et ses secrets, c’est au Musée Océanographique de Monaco que cela se passe, du 23 octobre au 7 novembre. Au passage, n’oubliez pas de prendre votre photo imitant votre poisson préféré. Vous aurez peut-être la chance d’être élu ambassadeur ou ambassadrice d’Oceano Monaco et de remporter ainsi de nombreux lots.