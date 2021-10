On vous fait visiter l’usine Malongo de Carros

L’usine Malongo de Carros est le centre névralgique de la marque azuréenne. On fait le tour du propriétaire à la découverte de la torréfaction à l’ancienne made in Côte d’Azur.

Après l’interview du directeur général de Malongo, on a eu envie d’aller constater par nous même et de voir comment la marque née à Nice produit son café. Ça se passe dans la zone industrielle de Carros, où l’usine Malongo est installée depuis 1980. On enfile notre charlotte et on vous emmène au pays de la torréfaction à l’ancienne et de la passion du café. Un reportage de Nathalie Michet pour Le Club de Radio Monaco. Le temps de déguster un arabica équilibré venu du Laos et on y va !