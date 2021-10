Trans Riviera : La première course VTT qui relie Tende à Menton

Cette semaine, notre invité « Sport Time » était George Edwards, directeur de course de la toute première « Trans Riviera ». La course de descente VTT, organisée par UCC Sport Event, se déroulera ce dimanche 24 octobre entre Tende et Menton.

A l’instar de sa grande soeur, la mythique « Transvésubienne », la « Trans Riviera » sera fidèle à l’esprit d’une ligne naturelle, des montagnes à la mer, sur un tracé sélectionné pour mettre en exergue les valeurs fondatrices de la discipline.

L’organisation promet un parcours d’anthologie avec un dénivelé positif de 2 500 mètres et un dénivelé négatif de 3 300 mètres sur près de 70 kilomètres de pistes et de sentiers. Les riders, VTT ou VAE, vont se régaler !

Pour cette première édition, on attend entre 200 et 250 concurrents dont quelques grands noms, nationaux et internationaux.

Pour écouter l’interview de George Edwards, veuillez cliquer ci-dessous.

