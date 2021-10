Activer son pouvoir de visualisation. Déjà, il faut comprendre ce qu’est la visualisation. C’est tout simplement l’utilisation de notre imagination. Nous pouvons ainsi créer une situation dans notre esprit, comme un rêve.

Nous ne visualisons pas tous pareil. Pour certains, il suffit de se connecter à leurs ressentis ou à leurs sens pour vivre un rêve éveillé. Pour d’autres, visualiser est plus compliqué car en fermant les yeux ils ne voient que du noir.

La visualisation premier pas vers la loi d’attraction

La visualisation est un des principes premiers de la loi d’attraction. Plus vous pourrez visualiser votre projet en détail, plus vous vous en rapprocherez.

A chaque fois, cet « exercice » permet de générer des images positives, créatives ou anti-stress. Idéal pour créer un sentiment de bien-être ou profiter d’un mindset plus positif.

Comment développer notre capacité à visualiser ?

Rêvez ! C’est une des premières étapes. Posez l’intention de rêver au moment du coucher, et n’hésitez pas retranscrire ces instants nocturnes sur papier.

Vous pouvez aussi entretenir un cahier créatif. Dessin, écriture, poème : tout est permis pour booster votre imaginaire. Ensuite, entrainez-vous à fermer les yeux et à imaginer une réalité que vous souhaiteriez voir apparaître. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le tableau de visualisation.

Plus vous visualiserez et plus votre esprit sera puissant pour le faire !