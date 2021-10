Découvrez Le primeur du Chef à Monaco. Depuis quelques mois, Jean-Philippe Berry propose des fruits et légumes de saison sur ses étals au niveau du marché de Monte-Carlo. Passionné, il a choisi d’aller plus loin. Tous les produits, qu’il sélectionne lui-même en Italie, sont disponibles à la vente version 2.0.

Des produits accessibles en ligne

En effet, via le site Le primeur du Chef, le client a la possibilité de faire ses courses d’un clic. Il suffit de piocher entre les oeufs bio fermiers, les patates douces ou encore les mini betteraves. Fleurs comestibles, vinaigre de pomme et safran : vous avez l’embarras du choix. Viendra ensuite le moment de livraison. Elle est gratuite en Principauté et dans les communes voisines.

Par ailleurs, pour répondre aux attentes des travailleurs ou des parents, Jean-Philippe Berry suggère des recettes complètes. Le consommateur peut alors retrouver sous la fiche recette détaillée, tous les fruits et légumes nécessaires pour la concocter.

Engagé en faveur du bien-être, le Primeur Du Chef imagine également des recettes de smoothies detox ou encore des jus de fruits.

Le primeur du Chef a été cofondé par Jean-Philippe Berry et Iva Matkovic.