La grande braderie des commerçants du village de Saint-Paul de Vence

Pour ce nouvel épisode du Guest, on se retrouve dans le village de Saint-Paul de Vence, situé dans les Alpes-Maritimes, où se déroulera un événement particulier durant le week-end : la grande braderie de commerçants.

Une cinquantaine de participants sont attendus ce week-end pour déambuler dans les rues de Saint-Paul de Vence pour faire de bonnes affaires. Un événement qui s’organise sous le format d’une vie d’atelier, de boutique d’artisan, etc… L’occasion rêvée de faire des affaires, notamment avec des oeuvres-d’art en tout genre. C’est aussi l’occasion de se faire plaisir ou même d’offrir des cadeaux originaux selon Sandrine Léonard, directrice de l’office de tourisme du village.

Cette balade artistique et commerciale aura lieu ce week-end dans tout Saint-Paul de Vence, dans les rues comme sur les places principales. Ce dimanche, une fête consacrée aux viticulteurs se tiendra sur la place Charles de Gaulle, connue également sous le nom de « terrain de jeu de boules » : la fête des Vendanges et des châtaignes, où l’on pourra déguster de bons petits produits d’automne à base de miel, de pâte de fruit, de fromage et bien plus encore.