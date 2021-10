Le déploiement des boucles thalassothermiques dans Monaco

À Monaco, plusieurs solutions se développent pour y arriver, et notamment celle de l’énergie thalassothermique, l’énergie issue de la mer. Deux nouvelles boucles sont entrées en fonction dans les quartiers du Larvotto et de la Condamine. Les bâtiments qui y sont connectés peuvent utiliser cette énergie renouvelable se chauffer, se climatiser et s’alimenter en eau chaude. Pour Céline Caron-Dagioni, conseillère-ministre de l’équipement, c’est une étape importante vers la neutralité carbone. Elle répond à Jérôme Vinette.