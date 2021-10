Aimer vieillir avec la médecine anti-âge

Aimer vieillir : la révolution de la médecine anti-âge. Un livre signé Gérard Bersand et publié aux Editions Jouvence. L’auteur est médecin généraliste mais aussi naturopathe, acupuncteur et nutritionniste. Il est diplômé en médecine morphologique et en médecine anti-âge. Et c’est justement cette médecine qui est au coeur de son ouvrage.

Qu’est ce que la médecine anti-âge ?

La médecine anti-âge est une médecine préventive. Sa mission : nous permettre de vieillir en bonne santé. S’il est aujourd’hui impossible de stopper le mécanisme du vieillissement, il est possible néanmoins de le ralentir. Cette médecine n’a évidemment rien à voir avec la chirurgie esthétique. Pour Gérard Bersand, on peut aimer vieillir, et surtout si on réduit ou on évite les inconvénients liés au vieillissement. On pense d’abord aux rides, à la perte de fermeté de son visage, mais c’est aussi l’essoufflement, la perte d’énergie et la fatigue.

Cette prise en charge holistique est donc accessible dès 25 ans. Puisqu’à cet âge-là, nos hormones commencent à diminuer. La médecine anti-âge repose sur plusieurs piliers. La nutrition y occupe une part importante, comme le coaching physique, l’hormonologie ou encore la supplémentation.

Optimisme de rigueur !

