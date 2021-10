La Princesse Mako du Japon s’exile à New-York avec son époux

Après avoir épousé son amour de jeunesse, rencontré à l’université, la Princesse Mako renonce à son statut impérial. Le couple de trentenaires a choisi de s’exiler dans la Big Apple.

Bienvenus dans The Crown, mais IRL, et version nippone. Hier, un mariage discret et pourtant controversé a eu lieu à Tokyo. Sans aucune cérémonie ni banquet, la Princesse Mako, 30 ans, nièce de l’empereur Naruhito, a épousé son amour de jeunesse, un roturier du nom de Kei Komuro, conspué par une partie de la presse et par l’extrême droite, parce que soupçonné d’être motivé par l’appât du gain. A l’origine de ces accusations: un scandale financier qui avait éclaté en 2017. La presse japonaise avait alors révélé que la mère du fiancé refusait de s’acquitter d’une dette importante contractée pour financer les études de son fils. Il n’en fallait pas plus pour soupçonner le jeune Kei de vouloir faire un “bon mariage” afin de régler ses problèmes d’argent.

L’amour plutôt que l’argent

En choisissant de suivre son coeur, la Princesse Mako a perdu son statut au sein de la famille impériale. Elle renonce aussi à la somme de plus d’1 million d’euros habituellement versée aux princesses japonaises lors de leur mariage. Pas question non plus de profiter du train de vie qu’offre la cour. Le couple va partir loin et subvenir à ses propres besoins. Mako et Kei ont décidé de vivre à New-York, où le jeune marié a déjà trouvé du travail au sein d’un cabinet d’avocats.

Visiblement la princesse ne regrette rien: “pour moi Kei est irremplaçable et ce mariage était indispensable”, a-t-elle confié lors d’une conférence de presse relayée par la BBC. Cette histoire d’amour critiquée par les médias et exil aux Etats-Unis rappellent un peu Meghan et Harry, qui eux mènent une nouvelle vie en Californie, loin des tabloïds britanniques et de la famille Windsor.