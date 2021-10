L’AS Monaco organise une séance d’entraînement ouverte au public

Vous rêvez d’approcher les footballeurs de l’AS Monaco ? Vous souhaitez découvrir un peu les coulisses, voir comment se déroule une séance d’entraînement ? Et bien c’est possible ! Cette semaine, le club de la Principauté a décidé d’ouvrir les portes à ses supporters lors d’une séance accessible au public, ce jeudi à 11h, au stade Louis-II. Evidemment, c’est gratuit mais il faut au préalable réserver et se munir d’un billet en ligne ainsi que d’un pass sanitaire pour les plus de 16 ans. Les places sont à prendre sur asmonaco.com.