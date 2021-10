Le Prince Albert II donne des nouvelles de son épouse

Selon le souverain monégasque, la Princesse Charlène devrait rentrer en Principauté bien avant la fête nationale de Monaco célébrée le 19 novembre. Son altesse sérénissime le Prince Albert II s’est exprimé dans plusieurs médias : la princesse “est en bonne forme et dans de meilleures dispositions”. “Les enfants lui manquent, et elle nous manque à tous”, a déclaré le prince-souverain. La princesse Charlène est actuellement en Afrique du Sud depuis le printemps dernier et elle a été empêchée de rentrer à Monaco en raison d’une grave infection de la sphère ORL.

Opérée vers début octobre, l’absence de la bien-aimée du Prince a fait naître au cours des derniers mois de nombreuses rumeurs, notamment de divorce. Des polémiques qui ont été rapidement éteintes le couple royal. « Cette dernière opération qui concernait la cloison nasale s’est très bien passée », a-t-il ajouté, incapable encore pour le moment de fixer une date précise pour le retour de sa bien-aimée. Seule certitude, le prince Albert compte désormais les jours.