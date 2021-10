L’épidémie de Covid-19 reste en progression à Monaco et dans les Alpes-Maritimes

Selon les derniers chiffres du gouvernement princier, le taux d’incidence du Covid-19 a encore augmenté la semaine dernière… avec 80 cas pour 100 000 habitants contre 60 la semaine précédente. Hier, 5 nouveaux malades ont été enregistrés et dimanche une personne résidente âgée de 79 ans a succombé au virus.

Du côté des Alpes-Maritimes, un point sur la situation sanitaire a eu lieu ce mardi, à la préfecture. Le taux d’incidence dans le département reste supérieur à la moyenne nationale mais inférieur à la région PACA : 59 pour 100 000 habitants, contre 72 dans la région et 48 en France. Le taux de positivité des tests est légèrement inférieur à ceux observés en moyenne nationale et régionale : 1% dans le 06 contre 1,2 en PACA et en France.

Après une diminution constante depuis mi-août 2021, le taux d’incidence s’est stabilisé depuis la mi-octobre et augmente désormais légèrement. Pour ce qui est de la vaccination, on constate notamment une augmentation des injections pour la dose de rappel des personnes de plus de 65 ans (11%).