Restrictions et culpabilité : vos ennemies ! En effet, les régimes utilisent ces deux outils très puissants pour nous maintenir dans le cycle vicieux des régimes. Nouveau RDV chaque jeudi sur Radio Monaco Feel Good avec Julie Blanc dédié à l’alimentation intuitive. Pour info, la nutrition intuitive a été conceptualisée par les nutritionnistes américaines Evelyn Tribole et Elyse Recsch en 1995. Il s’agit d’une approche positive pour faire la paix avec soi et avec la nourriture !

Une méthode plus respectueuse de son corps, de ses besoins et surtout de ses envies.

Restrictions et culpabilité : le schéma typique

D’abord la restriction. Elle est appliquée directement à l’alimentation entre aliments à privilégier ou à bannir, quantités à limiter … Les restrictions conduisent inévitablement à la frustration. Cette dernière s’exprime sous différentes formes, mais très souvent c’est via des rages alimentaires. L’envie de tout manger après tant de privation.

Finalement, c’est donc la culpabilité qui prend le dessus. On culpabilise de s’etre jeté sur la nourriture. Et on plonge de nouveau dans un régime.

L’alimentation intuitive va permettre de travailler sur la permission de manger ce dont on a envie. On peut manger quand on en a envie, tout en sachant que l’on peut en manger à nouveau plus tard.

Cette permission permet de sortir de la restriction et de la frustration. En les éliminant, il n’y a pas non plus de culpabilité et donc pas de sur-consommation !!