Les drivers : les détecter pour mieux interagir

L’analyse transactionnelle et les drivers à la une aujourd’hui sur Radio Monaco Feel Good. Selon l’analyse transactionnelle, nous possédons tous trois facettes qui façonnent notre personnalité : l’enfant, le parent et l’adulte. La psychothérapie liée à cette analyse nous permet d’améliorer nos capacités transactionnelles. C’est à dire notre aptitude à améliorer les échanges et les comportements qu’on entretient et qu’on adopte avec les autres. Objectif donc : s’interroger sur nos trois facettes intérieures. Toutes correspondent aux différents états de son « Moi ».

Les trois états du moi

D’abord, il y a le moi parent. C’est le siège de la culture, de l’apprentissage et du passé. Il est donc nourri par les croyances, les conseils, les ordres, les habitudes que nos parents nous ont transmis dès la naissance.

Ensuite, le moi adulte, siège de la pensée et de la logique. Son rôle : traiter logiquement les informations pour prendre la meilleure décision pour nous.

Enfin, le moi enfant, coeur du ressenti et de nos émotions. C’est notre envie d’être aimé, reconnu, valoriser. Cet état a peur, il vit les joies, les chagrins et les colères.

Ces « moi » se construisent de manière inégale chez chacun d’entre nous. Ils répondent à des interprétations et injonctions de notre relation à nos parents, notre éducation, famille, notre culture durant la petite enfance. Nous appelons cela notre conditionnement.

La naissance des drivers

C’est ainsi que vont naitre des Drivers. Ce sont des messages contraignants, des mécanismes de défense qui s’installent en nous. Ils manipulent alors nos comportements par peur de ne pas être aimé et reconnu par nos parents d’abord. Puis, ces mécanismes s’immiscent dans toutes nos relations.

Il existe cinq Drivers majeurs.

Découvrez-les avec Lynda Pausé, en podcast.