Buzz l’éclair, vers le cinéma et au-delà

Un premier teaser a été diffusé il y a quelques jours sur Buzz l’éclair, personnage emblématique de la saga Disney Pixar « Toy Story ». Pour le moment on ne sait pas grand chose sur le scénario mais la qualité de l’animation et du design tient toutes ses promesses.

Buzz L’éclair fait parler de lui cette semaine. Le célèbre astronaute en jouet de Toy Story fait son apparition sur le grand écran du cinéma, cette fois, dans un film entièrement dédié à ses origines. A noter que ce n’est plus l’excellent Tim Allen qui doublera Buzz mais bien Chris Evans, connu pour son interprétation du héros Marvel, Captain America. Ecoutez notre podcast avec Cédric Biscay.

La bande-annonce déjà sortie a de quoi susciter la curiosité des fans du jouet emblématique. La sortie du film est prévue pour 2022, il leur tarde aux fans de pouvoir embarquer pour une folle aventure galactique dans l’univers du cinéma.

Des nouvelles du jeu Goldorak

On reste dans l’espace avec des nouvelles concernant la sortie du jeu « Goldorak ». Après les BD, l’Expo et tout un tas de merchandising sur le robot géant apparu sur la scène public il y a 40 ans, c’est au tour de l’adaptation en jeu vidéo de refaire parler d’elle. Annoncée en février dernier, le jeu « Goldorak » a également eu droit a son teaser il y a quelques jours.

L’éditeur Microids a juste mentionné 2023 sans trop de précision. Il sera dispo sur consoles et PC et on devrait avoir des images de gameplay très prochainement.