Eric Adams, ancien policier, élu nouveau maire de New York

Ce mardi, la ville américaine de New-York a élu son nouveau maire. Il s’agit d’Eric Adams, un ex-policier de 61 ans, qui a largement dominé son rival républicain Curtis Sliwa lors des élections municipales, selon les résultats préliminaires du bureau des élections de la ville.

Avec cette victoire du démocrate, Eric Adams, élu à 67% des suffrages exprimés, devient ainsi le deuxième afro-américain à s’imposer à la tête de la ville new-yorkaise. Cet ancien policier, fondateur d’un syndicat de lutte contre le racisme, va gérer le plus gros budget municipal des Etats-Unis, à la tête d’une ville où les inégalités économiques et sociales sont extrêmement marquées entre les différentes communautés.

« Ce soir, j’ai réalisé mon rêve et, de tout mon cœur, je vais lever les barrières qui vous empêchent de réaliser les vôtres », a affirmé le nouveau maire lors d’un discours juste après sa victoire devant ses partisans réunis dans un hôtel de Brooklyn. Il a d’ailleurs affiché sa joie sur son compte twitter :

It’s official — our five-borough, knock-every-door, reach-every-voter campaign was successful: We have won the race for Mayor of New York City!

This is my dream come true, and I couldn’t be more proud to represent the City that we all love as your Mayor-elect 🗽🍎

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 3, 2021