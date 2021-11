La routine automnale idéale pour votre visage

La routine automnale pour votre visage avec Farid Brahim. Coach en beauté holistique, praticienne Kobido et réflexologue, elle vous dévoile ses astuces beauté-santé adaptées à l’automne.

Vous l’aurez deviné l’étape indispensable pour une peau éclatante c’est l’hydratation. Il faut s’hydrater de l’intérieur, en buvant régulièrement de l’eau. Et aussi via des soins adaptés qui vont hydrater votre type de peau. L’hydratation évite le dessèchement de l’épiderme et prévient du vieillissement.

Cap également sur le double nettoyage ! On ne le répètera jamais assez : une peau en bonne santé passe par un bon démaquillage. Pour cela procédez en deux étapes. Premièrement, démaquillez votre visage à l’aide d’un corps gras. Vous pouvez appliquer une huile végétale bio. Elle a la particularité de dissoudre tous les types de maquillage.

Puis, utilisez une mousse nettoyante ou un savon saponifié à froid pour un démaquillage optimal.

Massage, méditation : prenez soin de votre peau

Le massage du visage ! Une belle astuce pour le détendre et prendre du temps pour vous avec des mouvements lents de bas en haut et de l’intérieur vers l’extérieur.

D’ailleurs si vous ne savez pas comment vous y prendre, Farida Brahim propose des tutos ludiques sur son compte Instagram.

L’alimentation a aussi un rôle clef notamment les antioxydants. Vous les retrouverez dans les fruits et légumes principalement.

N’oubliez pas, de bien protéger vos lèvres du froid et même du vent avec un baume hydratant.

Et enfin, dernière étape pour une jolie peau la méditation. S’offrir une parenthèse de méditation, c’est calmer son système nerveux. Tout le corps va en profiter et votre visage également.