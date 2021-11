Un championnat international de karting électrique made in Monaco

Le pilote automobile monégasque Clivio Piccione et l’équipe MEKC s’apprêtent à lancer la première édition du Monaco E-Kart Championship. Le coup d’envoi se fera lors de trois week-ends de détection programmés du 13 au 28 novembre en Principauté.

Ces journées de détection seront ouvertes à toutes et tous, à partir de 7 ans révolus. Trois cents candidats sont attendus. A la clé : trois volants MEKC 2022 – un par catégorie d’âge – d’une valeur globale de 147 000 € pour les douze courses programmées l’an prochain à Monaco, en France et en Italie. Ces courses se dérouleront en six étapes sur des circuits en ville.

Photographies : Julien Pradas / @_jp_photography

Des karts identiques pour tous les concurrents

Les pilotes s’affronteront aux commandes de karts 100% électriques extrêmement performants et aux caractéristiques techniques identiques : puissance moteur de 7kW à 25kW selon la catégorie, châssis Charles Leclerc by Birel Art, pneumatiques, set up et jauge de poids minimum dans chaque catégorie.

Clivio Piccione était notre invité « Sport Time » ce mercredi 3 novembre. Retrouvez son interview en podcast.