Covid-19 : le point sur l’épidémie à Monaco à la rentrée

A Monaco, le taux d’incidence de l’épidémie liée à la Covid-19 a légèrement baissé la semaine dernière, lors de la deuxième partie des vacances de la Toussaint. Ce dernier est passé de 70 à 54 pour 100 000 habitants, mais avec un nombre de tests effectués inférieur : 3250 contre plus de 3800. Hier, deux nouveaux cas positifs ont été enregistrés. La Principauté de Monaco compte désormais 8 patients hospitalisés pour cause de coronavirus et 19 sont suivis à distance par les autorités sanitaires.

Concernant la vaccination

L’Agence Européenne des Médicaments (AEM) a approuvé récemment l’administration d’une dose supplémentaire du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la Covid-19. Cette dose de rappel permet de renforcer l’efficacité vaccinale dont l’immunité peut diminuer à partir du 6e mois après la vaccination complète (deux doses).

Dans ce cadre, le Gouvernement Princier insiste sur ce fait et incite les personnes vaccinées, en particulier celles résidentes à Monaco, âgées de 65 ans ou plus et les professionnels de santé à aller faire cette troisième dose de vaccin.

Le port du masque dans les écoles

Depuis ce lundi, le port du masque est redevenu obligatoire pour les écoliers de 5 à 11 ans dans les établissements scolaires situés dans 39 départements en France où le taux d’incidence a dépassé le seuil des 50 pour 100 000 habitants. A Monaco, le port du masque n’est pas obligatoire pendant les cours d’éducation physique et sportive (EPS) pour l’ensemble des élèves, toutes classes confondues, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. En revanche pour les cours ou les autres activités scolaires en salle, le port du masque reste requis pour tous.