Dormez dans l’appartement de Carrie Bradshaw !

AIRBNB innove et propose un logement insolite ! La plateforme de location vous propose de vivre façon Carrie Bradshaw grâce à reproduction très fidèle de son emblématique appartement dans Sex and the City ! Direction Manhattan.

Vous pourrez explorer le fabuleux dressing de Carrie peuplé de pièces dénichées par Patrica Field, sans oublier son bureau au mur vert amande où elle rédige ses chroniques !

Une offre proposée par AIRBNB à l’occasion du reboot de la série intitulé « And Just Like That ». Il sera diffusé à partir du mois de décembre sur HBO Max.