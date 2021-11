L’application YUKA intègre l’éco-score !

L’appli Yuka à la petite carotte orange a envahi les smartphones. Depuis 2017, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à scanner leurs achats. Yuka décrypte d’un flash les étiquettes des produits alimentaires et cosmétiques. A la clef : des pastilles colorées de vert à rouge pour noter les produits bons, ou non, d’un point de vue nutritionnel.

Désormais, Yuka permet également de connaitre l’impact environnemental des achats avec l’éco-score. Le but : orienter les « consomm’acteurs » vers une alimentation plus durable. Pour info, l’alimentation représente 28% des gaz à effet de serre à travers le globe et 70% de la consommation d’eau. Elle est aussi responsable de 70% de la déforestation mondiale. Pourtant, même en voyant ces chiffres, vous avez du mal à évaluer l’impact environnemental de votre caddie. Selon une enquête IPSOS, 78% des Français manquent d’information sur l’impact environnemental et santé des produits !

De A à E : les critères de l’éco-score

Les produits sont donc classés en cinq catégories de A à E. Ils sont ainsi répertoriés de l’impact le plus faible (A) à l’impact le plus fort (E). L’éco-score prend en compte les émissions de gaz à effet de serre, ou encore les émissions de particules fines, de même que l’acidification de l’atmosphère, la consommation d’eau et l’épuisement des ressources non renouvelables.

C’est une notation totalement indépendante de celle de la santé. Lorsque vous scannez un produit, vous obtenez deux notes distinctes : une santé et une environnementale.

Yuka a développé l’éco-score accompagné par une dizaine d’acteurs de la foodtech. Il s’appuie sur la base de données initiée par l’Ademe. L’agence de la transition écologique informe sur l’impact environnemental de 2 500 catégories de produits.