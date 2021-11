Elon Musk joue 10% de Tesla sur Twitter

Habitué à faire des coups d’éclats sur Twitter, Elon Musk a soumis une idée a priori loufoque à 62,5 millions de followers le week-end dernier. L’homme le plus riche du monde a invoqué le débat sur la taxation des super riches pour proposer de vendre 10% de ses parts dans Tesla. Les twittos ont voté « oui » à plus de 57% et le grand patron devrait donc s’exécuter. La transaction lui rapportera des dizaines de milliards de dollars mais elle le conduire également à passer à la caisse devant le fisc américain. C’est l’info en plus de Nathalie Michet.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021