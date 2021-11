Le septième chakra siège de la sagesse

Chaque mercredi RDV avec Lydia Bosson. Aromathérapeute passionnée, elle a également fondé l’école USHA VEDA basée en Suisse et dédiée au domaine de la santé au naturel. Coup de projecteur aujourd’hui sur les centres énergétiques, appelés aussi les chakras.

Zoom sur le septième chakra appelé aussi le chakra coronal ou Sahasrara en Sanskrit. Il se trouve au sommet de la tête et représente la connexion avec l’infini et la sagesse universelle ! Une personne avec ce chakra équilibré n’est plus dans l’analyse, mais plutôt dans l’observation. C’est quelqu’un qui ne se sent jamais seul puisqu’il se sent connecté à tout.

En revanche, si ce chakra est déséquilibré vous pouvez avoir du mal à trouver votre place. Vous rejetez la spiritualité et vous tombez dans un matérialisme excessif.

En cas de déséquilibre, vous pouvez miser sur les huiles essentielles.

Lydia Bosson vous conseille la myrrhe. Elle facilite la communication avec soi.

Egalement, le genévrier de montagne, idéal pour gagner en adaptabilité, en souplesse ou encore en flexibilité.

Attention, l’aromathérapie n’est pas sans contre-indication. Il est essentiel de se fier à un professionnel. Il est très important de tenir compte des éventuelles interactions avec des médicaments ou des produits cosmétiques.

Sachez qu’il existe des livres sur l’aromathérapie et des guides pour vous informer.

Le récap des chakras

Le premier « Muladhara » se situe sur le coccyx, à la base de l’épine dorsale. Les énergies de ce chakra aident à vous sentir en sécurité.

Ensuite vient le chakra sacré « Svadhisthana ». Situé sous le nombril, ce chakra est relatif à la sexualité, aux plaisirs, au changement, en somme, à tout ce qui rend la vie plaisante. Il se rattache à la faculté de l’homme à être inventif.

Le troisième c’est celui du plexus solaire « Manipura » implanté au-dessus du nombril. Associé aux énergies du Moi, il suppose la transformation du « Moi » en un être puissant et persévérant.

Puis, le chakra du cœur « Anahata » ! Pour résumé c’est : aimer et être aimé.

Le cinquième est celui de la gorge « Vishuddha » ! Il s’agit de votre capacité à vous exprimer. Il se trouve au creux du cou.

Sans oublier Le chakra frontal « Ajna » ou le troisième œil, c’est le sixième. Situé entre les yeux, il correspond à l’aptitude à se concentrer.

Enfin, le septième chakra, celui de la couronne « Sahasrara » qui se trouve au sommet du crâne.

Enfin, elle partage ses connaissances au niveau international via de multiples séminaires et conférences.