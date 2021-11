Dr. Mohamed Mouhssine : « le tabac, la première cause de mortalité évitable en France »

Le « mois sans tabac » a débuté en France et dans la Principauté le 1er novembre 2021. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation destinée aux personnes fumeuses, mais aussi non-fumeuses. L’objectif est de les inciter à diminuer, voire cesser le tabac et la cigarette. Pour apporter une touche d’éclaircissement, le docteur Mohamed Mouhssine, pneumologue au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco, nous fait part de son témoignage sur le tabagisme et ses conséquences.

Durant cette interview de huit minutes, nous aborderons les sujets principaux en lien avec le tabagisme. Parmi ces derniers, on parlera du nombre de fumeurs dans l’Hexagone, les raisons de la difficulté à cesser le tabac pour certains et les dispositifs mis en place pour aider les fumeurs qui souhaitent arrêter la cigarette dans leurs démarches.