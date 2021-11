La nouvelle collection de vêtements Celio dédiée à One Piece

Comme chaque mercredi Cédric Biscay est avec nous sur Radio Monaco pour sa chronique Pop Culture. On commence avec Celio qui vient de dévoiler une collection de vêtements dédiée à One Piece. Et on terminera avec la disparition de Dean Stockwell.

Celio et sa nouvelle collection

Alors que la période des fêtes de fin d’année approche petit à petit, certains commerces tentent de se tenir prêt. C’est le cas de la marque Celio qui vient de dévoiler une collection de vêtements dédiée à la série manga, One Piece. Des t-shirts, des hoodies, et même des sous-vêtements seront en vente. Pour le moment, le stock est en train d’arriver, vous devriez donc trouver tout cela très bientôt en boutique.

Dans l’actualité One Piece

Pour la diffusion du 1000e épisode de la série manga, le producteur Toei Animation a décidé de fêter cela en proposant une soirée spéciale le 21 novembre prochain, dans les Cinéma du groupe CGR. Au menu la diffusion du long métrage « One Piece Strong World » et bien sur également ce fameux 1000e épisode.